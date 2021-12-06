30 ноября 2021 года состоялось очередное слушание по уголовному делу № 335/3706/19 против Евгения Анисимова в Шевченковском районном суде города Запорожье.

Как передает 24 канал, Анисимов сорвал заседание уже через 9 минут, вел себя крайне агрессивно в отношении прокурора, выражался в его адрес нецензурной бранью, оскорбляя и унижая государственную сторону обвинения.

Во время очередного заседания по уголовному делу Анисимов сорвался на государственного обвинителя потоком оскорблений: "Бл**ь, что ты лепишь, мразь е**нная? Ну что ты лепишь, пи**расина ты е**чая? Мразь ты е**чая. Что ты несешь, ты собака ты е**нная? Пи**рас, что ты несешь? Несет, лепит тут что-то, рожа о**евшая".

Все это было зафиксировано во время онлайн трансляции заседания. Судья удалила подсудимого за нарушение порядка.

Когда участники процесса покидали зал заседаний, Анисимов бил руками и ногами по стеклу, адресуя угрозы проходившему мимо прокурору.

Евгению Анисимову, известному в криминальных кругах по кличке Клоун, выдвинуты обвинения в организации преступной группы, вымогательствах, легализации доходов, присвоении имущества, незаконном обращении с оружием. Большая часть эпизодов происходила в период 2011 – 2013 годов во время правления президента Виктора Януковича. По версии СМИ, Анисимов на тот период исполнял функции так называемого "смотрящего" за Запорожьем и областью.

А тем временем Владислав Грабовский продолжает поддерживать Анисимова, публикуя на своем сайте черный пиар в попытках дискредитировать жертв Анисимова. Так Грабовский писал негативные статьи о потерпевшем Юрие Комиссарове, о Мелитопольском мясокомбинате Юрия Головина и про Юрия Чекальского. Все трое являются жертвами бесчинств ОПГ Анисимова в 2010-ых годах и проходят потерпевшими по вышеупомянутому уголовному делу. Связь между Анисимовым и Грабовским становится все очевиднее, однако последнее слово должны сказать правоохранительные органы.

Автор: Иван Бойко