Монополизация инфраструктурного строительства несет значительные коррупционные риски.

Строительная компания "Автострада", которая по результатам 2021 года занимала лишь четвертое место по объемам, в 2022 году стала первой, а в 2023 году почти монополизировала рынок. Об этом сообщает журналист Владимир Сонюк.

Способствовало этому постановление Кабмина № 1178 от 12 октября 2022. Оно разрешило бестендерные процедуры, создав возможность заключения прямых договоров с завышенными ценами и неограниченными возможностями их пролонгации.

В материале отмечается, что монополизация инфраструктурного строительства несет значительные коррупционные риски. НАБУ и НАПК выступили с публичными призывами о необходимости ее глубокой коррекции. США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине, предлагая сообщать о таких случаях Генеральному инспектору США. С целью реагирования на коррупцию Госдепартамент США планирует увеличить штат посольства в Украине.

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Как сообщает портал Dozorro.org, в течение прошлого года подразделения Укравтодора (САДы) разместили в Prozorro 855 закупок с ожидаемой стоимостью 64 млрд грн. Из них после начала полномасштабной войны — 531 закупка на 23 млрд грн. Для 63% завершенных закупок САДов, которые видны на Prozorro, контракты подписали напрямую. При этом не для всех из них загрузили договор — кое-где есть только отчет, что такую закупку провели. В 2023 на ремонт дорог должен уйти 58,87 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время ремонтировать брусчатку, призвав местные власти отложить ремонтные работы.

Три года назад около 90% одобряли государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Более 60% поддерживали президентскую программу "Большое строительство", и положительная оценка программы сохранилась в дальнейшем. Тогда в инфраструктурном строительстве участвовали многие строительные компании. Работа происходила быстро и равномерно по всей стране. А конкуренция уменьшала стоимость работ.

По данным свежего соцопроса КМИС, 89% жителей Украины назвали коррупцию самой серьезной проблемой после начала полномасштабной войны.