Женщина похоронила отца, который тяжело болел COVID-19.

Жительница Киева рассказала о кошмаре, через который прошла ее семья из-за COVID-19. У женщины коронавирус отнял отца.

Об этом Ирина Коробко рассказала на своей странице в Facebook.

Она рассказала о разговоре с одной из девушек, которая не поверила, что коронавирус действительно уносит жизни.

"Ой, этот ковид – это все выдумки, тупое желание власти скачать с нас побольше денег, сейчас за тесты, потом за вакцины. Вот увидите, это сейчас вакцинируют бесплатно, а в следующем году все будет за деньги. У меня, например, оказались антитела к этому коронавирусу, а я даже и не знаю, когда успела переболеть. И никого в моем окружении, кто бы сильно болел нет. Все это выдумки властей, чтобы нас доить. Вот у вас есть кто-то, кто прям так сильно болел этой короной?" - заявила продавщица в кофейне.

Читайте такжеВ Киеве противники вакцинации проводят вече возле Верховной Рады (фото)В ходе разговора девушка не отступала от своей точки зрения и списала смерть отца киевлянки на его возраст. Мужчине было всего лишь 62 года.

"Я бы очень хотела, чтобы все эти умники-неверущие-в-ковид-и-вакцину прошли тот ад, что и моя семья. Когда из 4 членов семьи, трое тяжелые, но только одному достается место в больнице, поскольку остальные двое еще ходят и могут дышать сами", - возмутилась Коробко.

Женщина отметила, что врачи в больницах сбиваются с ног и не успевают заниматься пациентами в COVID-отделениях, а поток новых пациентов не заканчивается. При этом лечение обходится в крупные суммы.

"Я бы очень хотела, чтобы эти ковидиоты по полной вкусили прелести нашей медицинской реформы, когда семейный врач, который, видимо, учился за взятки, вместо лечения от ковидной пневмонии прописывает ингаляции хлорфилиптом и не хочет по какой-то лишь ей ведомой причине давать направление на тест, ибо она не уверена, что это корона и что есть целесообразность в проведении теста. А на замечание, что человек потерял обоняние, сатурация 70, задыхается и еле ходит, таки соглашается отправить на ПЦР, но для этого надо к ней приехать. Как это сделать уже практически неходячему человеку, не поясняет, как и не поясняет зачем ей надо предварительно сделать КТ (рентген, оказывается, ей не подходит, только КТ). Правда, у нее записи на ближайшее время свободной нет, так что помочь она ничем не может. О том, что она должна была вызвать скорую, узнав о клинической картине больного, мы узнали позже и, естественно, не от нее. Я бы очень хотела, чтобы ковидиоты вызывали скорую помощь сутки, а чудом ее дождавшись, не нашли бы себе место в больнице", - поделилась киевлянка.

Читайте такжеЛяшко об акциях "антивакцинаторов": "В реанимациях это очень быстро пропадает" (видео)Кроме того, похоронить умершего отца женщине стоило немалых сил и денег, потому что морги перегружены, оформить документы сложно, а место на кладбище еще и дорого.

"И я очень жалею, что не была достаточно убедительной и настойчивой в пропаганде вакцинации. Папа очень боялся ковида, но еще больше – побочек от вакцины. И его мнение было сформировано не здравым смыслом, а публичными выступлениями антиваксеров, которые много месяцев несли (и продолжают это делать сейчас) безумный бред из всех утюгов. Права человека, говорите? А кто вернет моему отцу жизнь, которую вы – товарищи антиваксы – у него отобрали? Ведь на нее он тоже имел право", - подытожила убитая горем киевлянка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Измаиле Одесской области в реанимации находится не привитая от COVID-19 пациентка, у которой был сертификат о вакцинации.

Автор: Анастасия Горбачева