Кроме того, Анна Кисиль была председателем Мировой федерации украинских женских организаций.

Умерла общественная деятельница украинской диаспоры в Канаде, предприниматель и меценат Анна Кисиль.

Читайте такжеУмер известный украинский ученый, отец доктора Ольги БогомолецОб этом сообщается на Facebook-странице сообщества Diaspora.ua.

Анна Кисиль была председателем Мировой федерации украинских женских организаций (СФУЖО) и вице-президентом Всемирного конгресса украинцев.

Что известно об Анне Кисиль

Она родилась в известном г. Яремче на Ивано-Франковщине.

Образование и специальность получила во Львовском строительном техникуме (гражданское строительство) и Львовском политехническом институте, где получила специальность инженера-преподавателя строительных дисциплин.

С 1990 года жила и работала в Канаде, где ей удалось построить успешный бизнес – Мeest Corporation Inc. (доставка частных и коммерческих грузов в Украину и другие страны, производство «Росан-Пак» (Украина), компания Мeest Media, а также ресторан в Торонто «Золотой лев» и банкетный зал «Княжий двор».

С начала 2000-х годов Анна Кисель была активной деятельницей украинской диаспоры – президентом общественной организации «Четвертая волна» и членом Совета директоров Конгресса украинцев Канады (отдел Торонто) и Совета директоров Всемирного конгресса украинцев (возглавляет Совет культуры).

«Анна Кисиль всегда щедро жертвовала средства на развитие украинской культуры и образования в Украине и диаспоре, в частности финансово поддерживала деятельность детских центров в Украине, библиотек, издательств и различных проектов, приложила немало усилий к созданию учебника «Шаг 2» с украинского языка для диаспоры, помогала реализовывать образовательные и культурные проекты Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника», – говорится в сообщении.

Недавно Анна Кисиль была награждена Государственным знаком отличия Украины – крестом Ивана Мазепы.

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Автор: Катерина Шварц