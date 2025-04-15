Это позволит бригадам контролировать поступление средств и планировать дальнейшие расходы.

В Украине появился сервис SUBSCRIBE TO ARMY, который позволяет бригадам собирать донаты путем подписки. Об этом сообщили разработчики платформы во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

Отмечается, что пользователи смогут выбрать конкретную бригаду и оформить регулярное списание денег, которое будет направляться на казначейский благотворительный счет воинских частей. Минимальная сумма подписки - 10 гривень. Люди могут настроить ежедневный, еженедельный и ежемесячный донаты.

"Фактически, это тот же утренний кофе, который мы донатим на войско после обстрелов. Но если одноразовый донат - это больше об эмоциях, то такая подписка - это о регулярности... Внимание людей к донатам уменьшается. Ведь держать внимание и волонтерить на эмоциях - это не стабильно, не практично. Мы не отрицаем эмоции, но нужна система, регулярность. Именно поэтому мы и создали эту платформу", - рассказывает управляющий проектом "SUBSCRIBE TO ARMY" Артур Малиновский.

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Разработчики отметили, что проект является полностью социальным. А все собранные деньги напрямую будут поступать на счет бригад. Далее командиры будут направлять эти средства на нужды своих подразделений, оформляя закупки через систему Prozzoro.

"Мы работаем в унисон: пехота - на земле, авиация - в небе. Без поддержки тыла эта цепь не работает. "Подписка на войско" - это не благотворительность, а стратегическая поддержка своей армии. Регулярные взносы - это стабильная помощь всем бригадам без хаотичных сборов", - говорит амбассадор программы, летчик 12-й отдельной бригады армейской авиации с позывным "Апостол".

Волонтерство в Украине: важные новости

Накануне украинский бизнесмен и совладелец Monobank Олег Гороховский объявил сбор "на ядерку". Это произошло на фоне неудачных переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне. Менее чем за сутки удалось собрать 23 миллиона гривень. Впрочем, после закрытия сбора, бизнесмен признался, что это была шутка. А деньги пойдут на помощь Силам обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасшатбной войны абсолютное большинство украинцев, а именно - 71% приобщались к волонтерству. Речь идет о помощи украинской армии, временно перемещенным лицам или людям, пострадавшим от войны. В частности, 34% помогали финансово, 15% - оказывали посильную физическую помощь и еще 22% помогали и физически, и деньгами.

В то же время в декабре 2024 года произошел скандал из-за штрафов для волонтеров, которые переделывали военным частям авто в два первых года войны. Отмечалось, что штрафы достигают 100 тысяч гривень.

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