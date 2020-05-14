Амнистия и точечное освобождение: Минюст хочет разгрузить украинские тюрьмы во время пандемии

В рамках амнистии на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений, лиц с родственниками преклонного возраста и бывших участников АТО.

Министерство юстиции хочет разгрузить украинские тюрьмы в период пандемии коронавируса. Для этого уже подготовлены для рассмотрения в парламенте два законопроекта об амнистии и точечном освобождении.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет hromadske.

По словам министра, законопроект об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

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"Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - рассказал Малюська.

Второй законопроект - больше процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Украине появились первые платные камеры в следственных изоляторах.