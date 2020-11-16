О смерти Александра Лугового стало известно сегодня, 16 ноября.

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

Информацию о б этом подтвердил нардеп по конотопскому округу Игорь Молоток.

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"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал Молоток.

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Это уже третий мэр, который умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ранее от коронавируса скончались мэры Борисполя и Новгород-Северского.

Смерть мэра Борисполя: что известно

В конце октября городской голова Борисполя Анатолий Федорчук умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.

Смерть мэра Новгорода-Северского:

Мэр Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко умер от COVID-19.

Бондаренко в тяжелом состоянии доставили в областную больницу в Чернигове, но пневмония к тому времени уже поразила 80% легких.

Олегу Бондаренко было 47 лет.

Должность городского головы он занимал с 2015, и на выборах, состоявшихся 25 октября, был избран снова.

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Автор: Екатерина Лиманская