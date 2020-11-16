Александр Луговой умер от COVID-19 / фото everyday.sumy.ua

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

Информацию о б этом подтвердил нардеп по конотопскому округу Игорь Молоток.

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"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал Молоток.

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Это уже третий мэр, который умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ранее от коронавируса скончались мэры Борисполя и Новгород-Северского.

Смерть мэра Борисполя: что известно

  • В конце октября городской голова Борисполя Анатолий Федорчук умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
  • По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.

Смерть мэра Новгорода-Северского:

  • Мэр Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко умер от COVID-19.
  • Бондаренко в тяжелом состоянии доставили в областную больницу в Чернигове, но пневмония к тому времени уже поразила 80% легких.
  • Олегу Бондаренко было 47 лет.
  • Должность городского головы он занимал с 2015, и на выборах, состоявшихся 25 октября, был избран снова.

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Автор: Екатерина Лиманская