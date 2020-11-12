Люди ожидали прохождения паспортного контроля.

В столичном аэропорту "Борисполь" из-за неслаженности действий профильных служб возникают столпотворения из пассажиров.

Соответствующее видео накануне появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

На записи видно переполненный зал прилета "Борисполя" - там скопились пассажиры, которые, вероятно, только прилетели в Украину и ожидают прохождения пограничного контроля.

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"Ни одно окно паспортного контроля не открыто. Стоим уже минут пять, ждем. Полный аэропорт людей", - рассказала пассажир, стоящая в очереди.

"Карантин выходного дня, говорите? А что с этим делать?", - иронично подметил автор публикации.

Очередь в Борисполе: видео

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Для украинцев в субботу и воскресенье будут действовать ряд ограничений.

За прошедшие сутки в стране установлен антирекорд по заболеваемости - больше 11 тысяч подтвержденных случаев, а общее число заболевших в Украине превысило полмиллиона человек.

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Автор: Юрий Годован