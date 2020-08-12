Правительство внесло изменения в адаптивный карантин и разделение регионов на "зоны"

Вместо четырех показателей теперь будет три.

Правительство решило объединить два показателя, по которым определяют заболеваемость в регионах и устанавливают карантинные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Раньше мы уровень угрозы определяли по четырем показателям: количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев. Все эти показатели были определены, и математически оно считалось», - прокомментировал перед принятием решения министр здравоохранения Максим Степанов.

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Что предусмотрено изменениями?

«Мы объединили два показателя - и сейчас у нас это будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования, третий показатель, который мы ввели вместо двух - это уровень новых больных в административно-территориальных единицах, который считается на 100 тысяч. То есть, за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения. Это будет понятнее», - добавил министр.

Согласно изменениям, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно составлять не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости (40 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней).

«Комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение об установлении уровня эпидемической опасности каждые 7 дней. Решение об ослаблении «красного», «оранжевого» и «желтого» уровней эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней... Если уровень загруженности коек в медицинских учреждениях по всему региону 5 дней подряд составляет 50% и более заполненности, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень эпидемической опасности. Если выше 70%, то «красный» уровень на территории всей области», - пояснил глава Минздрава.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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