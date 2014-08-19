Террористы заблокировали место обстрела колонны с беженцами и уничтожают доказательства (видео)

13:34, 19 августа 2014
Общество
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В настоящее время террористы заблокировали район обстрела колонны с беженцами и пытаются уничтожить доказательства своего преступления.

REUTERS

Как сообщают в пресс-центре АТО, террористы огнем на поражение, в упор расстреливают автомобили независимых журналистов и военных экспертов вооруженных сил - саперов, медиков, специалистов МЧС, которые пытаются добраться до места уничтожения колонны.

Post by Пресс-центр АТО.

Пресс-центр АТО обнародовал видеозаписи свидетелей обстрела колонны и попросил прощения за невысокое качество видео.

Post by Пресс-центр АТО.

В сообщении говорится, что террористы "не могут противостоять силам АТО, поэтому постоянно воюют с женщинами и детьми".

Post by Пресс-центр АТО.

Напомним, чтовчера в районе населенного пункта Хрящеватое, в результате массированного удара террористов из минометов и системы "Град" была уничтожена колонна с беженцами из зоны активных боевых действий. В результате погибли женщины и дети.

Post by Прес-центр АТО.
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