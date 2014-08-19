Террористы заблокировали место обстрела колонны с беженцами и уничтожают доказательства (видео)

Как сообщают в пресс-центре АТО, террористы огнем на поражение, в упор расстреливают автомобили независимых журналистов и военных экспертов вооруженных сил - саперов, медиков, специалистов МЧС, которые пытаются добраться до места уничтожения колонны.

Пресс-центр АТО обнародовал видеозаписи свидетелей обстрела колонны и попросил прощения за невысокое качество видео.

В сообщении говорится, что террористы "не могут противостоять силам АТО, поэтому постоянно воюют с женщинами и детьми".

Напомним, чтовчера в районе населенного пункта Хрящеватое, в результате массированного удара террористов из минометов и системы "Град" была уничтожена колонна с беженцами из зоны активных боевых действий. В результате погибли женщины и дети.