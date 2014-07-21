"Москаляку на гилляку": в турецком отеле украинцы и россияне устроили массовую драку

публикацияШачневой Тамары. Как сообщил свидетель инцидента, после ссоры россияне бросились на украинцев с кулаками.

"Мордобой был просто до небес. Бились шезлонгами, креслами, кого-то топили в бассейне отеля. Приехало большое количество машин полиции", - отметил свидетель.

В то же время, как пишут пользователи соцсетей, белорусы участвовали в драке на стороне россиян.