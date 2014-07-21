"Москаляку на гилляку": в турецком отеле украинцы и россияне устроили массовую драку
12:07, 21 июля 2014Общество
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В Турции полиции пришлось разнимать украинских и российских туристов, устроивших драку в одном из отелей Кемера.
Туристы из Украины и России устроили драку / radiosvoboda.org
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Поводом для драки, пишут российские СМИ со ссылкой на очевидцев, стали возгласы украинцев в сторону россиян. В частности, сообщается, что группа киевлян начала скандировать "Москаляку на гилляку!", что вызвало жесткую реакцию туристов из Санкт-Петербурга.
Как сообщил свидетель инцидента, после ссоры россияне бросились на украинцев с кулаками.
"Мордобой был просто до небес. Бились шезлонгами, креслами, кого-то топили в бассейне отеля. Приехало большое количество машин полиции", - отметил свидетель.
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В то же время, как пишут пользователи соцсетей, белорусы участвовали в драке на стороне россиян.
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