Пророссийским активистам продали базы данных людей, которые выступали за единство Украины в Одессе - КИУ

Одесса оказалась “на пороге террора”, поскольку произошла утечка данных о людях, выступавших за единство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко на брифинге в Украинском кризисном центре.

“Либо милиция, либо врачи продали пророссийским активистам базы данных людей, которые обращались в больницы за медицинской помощью”, - заявил Бойко и добавил, что теперь в социальных сетях содержатся призывы с указанием адресов и фамилий людей, к которым необходимо идти, чтобы отомстить за тех, кто сгорел в доме профсоюзов во время событий в Одессе 2 мая.

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“Город - на пороге террора”, - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что МВД “в настоящее время никаких реальных и эффективных шагов, чтобы этому противодействовать, не предпринимает”.

Бойко отметил, что события 2 мая в Одессе произошли из-за предательства со стороны силовых структур. Он подчеркнул, что “одесская общественность, Евромайдан два месяца на всю Украину кричали, неоднократно обращались к господину Авакову с требованием сменить господина Луцюка (речь идет о бывшем руководителе Одесской милиции Петре Луцюке - УНИАН).

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Бойко подчеркнул, что этот руководитель милиции назначался по квоте БЮТ и министр МВД Арсен Аваков «не мог или не хотел идти наперекор Юлии Владимировне (речь идет о Тимошенко — УНИАН), господину Турчинову, то есть Одесса пострадала из-за партийных квот в МВД”.

Бойко подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех тех, кто допустил трагедию в Одессе 2 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было многой людей, начался пожар.

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По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибло 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.