На Луганщине горит шахта
08:34, 17 сентября 2012Общество
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В Луганской области произошел пожар на шахте „Самсоновская-Западная” ПАО „Краснодонуголь”, жертв и пострадавших нет.
Горняки самостоятельно выбрались на поверхность
Как сегодня сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар возник ночью 16 сентября на горизонте 915 м в пределах выработки.
В шахте работали 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность.
Работа шахты временно приостановлена.
По состоянию на сегодняшнее утро ликвидация пожара продолжается. К гашению пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Причина пожара устанавливается.
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