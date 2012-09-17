На Луганщине горит шахта

Как сегодня сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар возник ночью 16 сентября на горизонте 915 м в пределах выработки.

В шахте работали 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность.

Работа шахты временно приостановлена.

По состоянию на сегодняшнее утро ликвидация пожара продолжается. К гашению пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Причина пожара устанавливается.