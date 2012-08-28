Это бывшие или нынешние работники предприятий, расположенных в 30-километровой зоне, говорится в сюжете ТСН. Из таких поселенцев в самом Чернобыле уже образовалась целая улица. Переехать жить в мертвый город стало тенденцией последних лет. Таких помещений там уже десятки.

Впрочем, администрация убеждает: новых нелегалов, в отличие от давнишних самоселов, будут принудительно выселять и даже увольнять с работы. Предыдущую волну мигрантов, около 200 человек, не тронут, потому что эти люди в почтенном возрасте и с собственным мировоззрением.

Самоселка Валентина Кухаренко говорит, что возвращение - это собственный выбор людей. Но сейчас она убеждена, что чернобыльцам нет смысла через 26 лет возвращаться домой. "Когда они стали стариками, а дома еще старше, кто им поможет?" - спрашивает она.

Впрочем, с Валентиной не согласна ее землячка Ольга Крушевская. Она добивается, чтобы для местных жителей открыли свободный въезд в Чернобыль. "Нам детей не рожать, мне уже скоро 60", - объясняет она. И добавляет, что по нынешним правилам может находиться в гостях у 90-летней мамы всего 5 дней. Поэтому женщина смотрит на новых чернобыльских жителей и не понимает, почему они здесь могут свободно жить, а древних местных жителей пускают только дважды в год. Поэтому в связи с повышением общественного внимания к теме Чернобыля, новые обитатели зоны отчуждения теперь прячутся от возможных зачисток.