В Черткове неподалеку от жилых домов нашли авиабомбу

В Тернопольской области вчера эвакуировали 500 жителей в связи с выявленной авиационной бомбой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, немецкую авиабомбу SC-250 времен Второй мировой выявили у Черткове вблизи жилых домов. Об опасной находке спасателям сообщил водитель, проезжавший мимо и заметивший в земле бомбу, которая обнажилась после оползня.

Приехав, саперы пришли к выводу, что бомба может взорваться в любой момент с разлетом осколков до 1,2 км. На экстренном заседании районной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций было принято решение оповестить и эвакуировать население из наиболее опасной зоны в радиусе 400 м.

На протяжении нескольких часов пиротехники работала над высвобождением авиабомбы. Этот процесс осложнялся наличием камней вокруг нее. Изъяв бомбу, ее вывезли в карьер на расстоянии 15 км от места находки. При транспортировке проводилась эвакуация населения из прилегающих к маршрутному пути дворов.

Вечером, в 18.30, авиабомбу обезвредили.