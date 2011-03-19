В Черткове неподалеку от жилых домов нашли авиабомбу
Эвакуировали 500 жителей
В Тернопольской области вчера эвакуировали 500 жителей в связи с выявленной авиационной бомбой.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, немецкую авиабомбу SC-250 времен Второй мировой выявили у Черткове вблизи жилых домов. Об опасной находке спасателям сообщил водитель, проезжавший мимо и заметивший в земле бомбу, которая обнажилась после оползня.
Приехав, саперы пришли к выводу, что бомба может взорваться в любой момент с разлетом осколков до 1,2 км. На экстренном заседании районной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций было принято решение оповестить и эвакуировать население из наиболее опасной зоны в радиусе 400 м.
На протяжении нескольких часов пиротехники работала над высвобождением авиабомбы. Этот процесс осложнялся наличием камней вокруг нее. Изъяв бомбу, ее вывезли в карьер на расстоянии 15 км от места находки. При транспортировке проводилась эвакуация населения из прилегающих к маршрутному пути дворов.
Вечером, в 18.30, авиабомбу обезвредили.