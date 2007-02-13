Лучшая десятка украинских топ-менеджеров

Еженедельник «Инвестгазета» обнародовал результаты нового исследования «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины» по результатам 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты исследования «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины» представил президент Издательства «Экономика», издатель еженедельника «Инвестгазета» и рейтинга «ТОП-100. Лучшие компании Украины» Игорь ЛЯШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, в первую десятку рейтинга вошли:

1. Николай ЯНКОВСКИЙ, председатель правления «Концерна «Стирол»,

2. Борис ТИМОНЬКИН, председатель Правления "Укрсоцбанка",

3. Сергей ОКСАНИЧ, президент компании КИНТО,

4. Игорь ЛИТОВЧЕНКО, президент "Киевстар Дж. Эс. Эм.",

5. Александр КАРДАКОВ, президент корпорации «Инком»,

6. Александр СЛОБОДЯН, президент компании "Оболонь",

7. Валерий ЛАНОВЕНКО, генеральный директор "Майкрософт Украина",

8. Юрий ЛОГУШ, председатель Правления "Крафт Фудз Украина",

9. Александр ВИЛКУЛ, почетный президент Северного и Центрального ГОКов,

10. Олег СВИНАРЧУК, президент корпорации «Богдан».

«Основная идея проекта в этом году состоит в том, чтобы эксперты и топ-менеджеры дали оценку руководителям лучших компаний. При этом сами топ-менеджеры, кроме оценки стиля управления, дают прогнозы о развитии отраслей и соответствующих рынков», - акцентировал И.ЛЯШЕНКО.

Справка УНИАН. «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины» - эксклюзивный проект в рамках журнала «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины», издаваемый журналом «Инвестгазета», который уже пять лет представляет лучших топ-менеджеров различных отраслей экономики.