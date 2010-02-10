Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 9 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 9 февраля и сегодня составляет 11,08/11,25 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,96-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,21-11,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 февраля повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2619 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2560-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,13 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 9 февраля и сегодня составляет 11,10/11,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,91-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,21-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 февраля повысился на 0,8% и сегодня составляет 0,2616 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2510-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн., евро – 11,10/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,055/8,125 грн., евро – 11,05/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0093, к евро – 11,020797, к российскому рублю – 0,26369.