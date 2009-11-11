Погода на завтра

Завтра в Украине ожидаются дожди.

В западных областях дождь (в Карпатах мокрый снег), ветер западный, 7-12 м/с, температура в течение суток 3-8° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории небольшой дождь, в Крыму дождь, местами сильный. Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в южной части ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.