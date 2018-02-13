Украинка с самой большой грудью стала участницей популярного шоу (фото)

18:23, 13 февраля 2018
Общество
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Обхват груди Надежды составляет 121 см / фото из открытых источников

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Об этом сказано на сайте "Квартала 95". Девушка с 11 размером груди присоединилась к команде "Винницкие". Обхват груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине.

Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.

"Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра", - говорит Надя.

Напомним, что бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста американская актриса и модель Эмбер Роуз, решилась на операцию, которая уменьшила размер ее груди. По словам 34-летней пышногрудой красотки, ее большая грудь приносила ей постоянный дискомфорт, ее спина постоянно болит.

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Теги: #самая большая грудь