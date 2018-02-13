Украинка с самой большой грудью стала участницей популярного шоу (фото)

Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.

Надежда Щербань из Винницы, которая получила титул "Самый большой натуральный бюст Украины" стала участницей четвертого сезона юмористического шоу "Лига смеха".

Читайте такжеНи груди вам, ни носа: Лобода предстала в новом образе (фото)

Об этом сказано на сайте "Квартала 95". Девушка с 11 размером груди присоединилась к команде "Винницкие". Обхват груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине.

Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.

"Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра", - говорит Надя.

Напомним, что бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста американская актриса и модель Эмбер Роуз, решилась на операцию, которая уменьшила размер ее груди. По словам 34-летней пышногрудой красотки, ее большая грудь приносила ей постоянный дискомфорт, ее спина постоянно болит.