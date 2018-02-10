Госстат подсчитал, сколько иностранцев посетили Украину в 2017 году

В частности, в прошлом году на учебу в Украину приехали 4,5 тыс. человек з других стран, с целью трудоустройства - 2,6 тыс. человек.

В 2017 году Украину посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из которых приехали на постоянное место жительство.

Читайте такжеУкраина вошла в 30-ку самых "старых" стран мираОб этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, по служебным целям в Украину в 2017 году въезжали 88,9 тыс. иностранцев, как туристы – 38,6 тыс. человек.

Частные поездки в Украину на протяжении прошлого года совершили 13,7 млн граждан из разных стран, на учебу приехали 4,5 тыс. человек, с целью трудоустройства - 2,6 тыс. человек.

Наибольшее количество человек посетили Украину из Молдовы (4,4 млн), из Беларуси (2,7 млн), из России (1,5 млн), из Польши (1,14 млн) и из Венгрии (1,06 млн).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, заграничные поездки на протяжении 2017 года осуществили 26,437 млн украинцев, при этом 99%, или 26,219 млн - частные поездки.