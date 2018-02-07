В Черкассах открыт 57-й фитнес-клуб сети Sport Life

6 февраля в Черкассах состоялось открытие уже второго в городе фитнес-клуба сети Sport Life.

«Sport Life Южный - это клуб нового формата: спорт + релакс под одной крышей. В клубе расположилась большая аква-зона с 5-ти уровневой системой очистки: бассейн на 6 дорожек, бассейны для детей и младенцев.

В этом клубе мы создали все условия для того, чтобы клиент получал максимум пользы и удовольствия: тренажерный зал на 4 зоны: кардиотеатр и погрузочно-блочные тренажеры, зона Сross training и TRX, а также 2 студии групповых программ и студия Сайкл », - Татьяна Подрезова, фитнес-директор группы компаний Sport Life.

Полноценное развитие общества невозможно без развития спорта, поэтому руководство компании создали не просто фитнес-клуб, а профессиональную тренировочно-соревновательную базу для более 50 видов спорта.

Социальная ответственность является одним из важнейших принципов работы сети Sport Life, именно поэтому они поддерживают многие украинские спортивных федерации и тех, кто из-за определенных социальных проблем не имеет возможности посещать фитнес-клубы. Работниками Sport Life разработаны целые программы, которые призваны сделать фитнес доступным для всех слоев населения.

В ближайшие планы компании входит расширить свою сеть до 150 клубов уже к 2020 году. Эта необходимость возникла в связи со стремительным развитием фитнес-индустрии и популярностью спорта в Украине.