На Житомирщине депутату сельсовета вручили подозрение в незаконной добыче янтаря

Мужчина действовал в составе организованной группы.

На Житомирщине депутату сельсовета вчера вручили подозрение в незаконной добыче янтаря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Прокурор Житомирской области Любомир Вийтович вчера вручил депутату сельского совета подозрении о незаконной добычи янтаря в составе организованной преступной группы", - сказано в сообщении.

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Депутата из Олевского района подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное организованной группой) УК Украины.

Кроме него, сообщено о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения в составе организованной преступной группы еще четырем лицам, которые действовали совместно с этим депутатом.

Установлено, что житель Олевского района летом прошлого года для незаконного обогащения создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли местные жители. Они организовались для совместной и незаконной добычи янтаря.

С сентября по ноябрь 2017 года и нарушая законодательство и не имея соответствующих разрешений, эти злоумышленники незаконно добывали янтарь на территории Поясковского и Тепеницкого лесничеств государственного предприятия «Белокоровицкое лесное хозяйство».

Их деятельность прекратили сотрудники Управления защиты экономики в области Нацполиции, а незаконно добытый янтарь, орудия и средства совершения преступления, были изъяты.

Во время досудебного расследования организатор и три соучастники группы признали свою вину. Сейчас в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который уже направлен в суд.

Также сейчас завершается следствие в отношении пятого члена этой группы.

Расследование проводило следственное управление Главного управления Нацполиции в области.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине суды продолжают возвращать государству земли с месторождениями янтаря, которые были незаконно выделены частным фирмам.