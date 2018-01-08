Дорожную полицию перевели на усиленный режим несения службы
Особенно сложную ситуация на автодорогах прогнозируют 8 и 9 января.
На период рождественских праздников в Украине подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы.
Об этом сегодня, 8 января, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Департамент коммуникации МВД Украины
«В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения в места отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы», - подчеркнул первый заместитель руководителя МВД.
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Он подчеркнул, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.
«Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом», - добавил Яровой.
Как напоминают в МВД, около 25 тысяч правоохранителей были задействованы в обеспечение правопорядка во время празднования Рождества.