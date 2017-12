Must признан лучшим рестораном восточной Европы 2018

Стейкхаус Must расположенный в Киевском ЦУМе, признан открытием года и лучшим рестораном восточной Европы 2018, по версии Европейской Гастрономической Ассоциации. Три ведущих ресторанных критика, при поддержке более 70 экспертов, ориентируясь на личный опыт и комментарии пользователей социальной сети TripAdvisor, особо отметили Must.

Непревзойденное обслуживание с персональным подходом к каждому гостю, даже в ситуации когда все столы заняты. Уникальное световое шоу на втором этаже ресторана. Секретный рецепт мясо сухого вызревания с тонким интригующим ароматом. Семейная атмосфера созданная владельцами заведения, были отмечены критиками как основные причины повлиявшие на высокие результаты в оценках ресторана Must.

Напомним Must переводится с английского как должен. «Прилагательное должен детерминирует посыл заложенный создателями ресторана к потенциальным посетителям, как призыв попробовать особые кулинарные решения в исключительной атмосфере», - написано в сопроводительном письме к объясняющем причины по которым критики присудили высокую награду ресторану Must.

Ресторан Must открыт в 2017 году в Киевском ЦУМе на ул.Хрещатик. Легендарная мраморная лестница, об отсутствии которой после реконструкции ЦУМа больше всего сокрушались в Facebook, частично переехала в MUST — ее фигурные поручни служат основой для стола. Открытой кухней управляет шеф-повар Антон Васильев, который в 16 лет уехал работать поваром на Аляску, затем получал опыт в ресторанах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка, а в Украине работал во всех заведениях сети THE.