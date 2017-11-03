Обновленная и голая: Настя Каменских разделась для мужского глянца (фото)

Певица Настя Каменских, которая сменила образ ради сольного проекта NK, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Артистка стала лицом ноябрьского номера. Снимки с пикантной фотосъемки размещены на сайте журнала. Настя предстает в образе горячей кубинки.

К слову, в этом образе Каменских появилась в своем дебютном клипе на песню "#этомояночь". На одном из кадров певица позирует полностью обнаженной, лишь прикрывшись листочком.