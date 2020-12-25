Дмитрий Захаров

К добру или к худу – но 2020-й подходит к концу. Год, в котором на человечество обрушились эпидемия, кризис и крупномасштабные социальные катаклизмы – сейчас кажется что вряд ли кто-то будет вспоминать это время с ностальгией. Но в год 2021 планета входит с чувством тревоги и неопределенности – самое время оглянуться и попытаться понять, был ли минувший год досадной аномалией, либо стал лишь прелюдией к темным временам.

Очевидно, что пандемия будет сопровождать нас еще несколько лет. Европу как раз накрыло второй волной заболеваемости, а найденный в декабре новый штамм короны показал готовность правительств закрывать границы и ужесточать локдаун без колебаний.

Еще в октябре в ВОЗ прозвучала оценка, по которой официальная коронавирусная статистика даже близко не показывает реальной картины распространения инфекции. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан отмечал, что «по наиболее оптимистичным оценкам» коронавирусом переболели около 10% населения планеты – около 770 миллионов человек. Но если COVID-19 переболел лишь каждый десятый человек в мире (или даже, к примеру, каждый cедьмой), то болезни однозначно еще есть где разгуляться.

Вирус со временем едва ли уйдет из нашей жизни – он просто станет менее невыносимой проблемой для здравоохранения

По прогнозам ученых, пандемия COVID-19 прекратится не раньше 2022 года. При этом вирус со временем едва ли уйдет из нашей жизни – он просто станет менее невыносимой проблемой для здравоохранения.

Повлиять на сроки отступления пандемии может вакцинация – пока что новости об успехах мировой фармацевтики звучат даже слишком хорошо. Скажем, в Европе поставки вакцины Pfizer/BionTech уже начались. Но как именно пройдет беспрецедентно масштабная кампания вакцинации и какие проблемы возникнут по мере ее реализации – вот тут кроется интрига.

В начале декабря альянс международных организаций People’s Vaccine забил в набат – по их данным, бедные страны в 2021 году будут способны вакцинировать от коронавируса лишь одного из 10 своих жителей, в то время как богатые страны предзаказали себе вакцину в избытке. Сами собой напрашиваются фантазии о мире «золотого миллиарда», который победил COVID-19 и отгородился стеной запретов от неудачников из третьего мира. Украине, как не сложно догадаться, вход в клуб богатых и здоровых будет «временно недоступен».

Интерпол тем временем ждет, что драгоценная вакцина станет предметом разнообразных преступлений: ее будут воровать, отбирать и подделывать, а распределение препарата будет сопровождаться кумовством и коррупцией (в Украине и того и другого хватает с лихвой).

В Украине массовой вакцинации в 2021, очевидно, не предвидится. В Минздраве говорят, что готовы получать вакцину «уже в первом квартале 2021 года», а в период с января по июнь запланирована вакцинация людей из групп риска и медиков. Помимо 8 млн доз вакцины от COVAX (для 4 миллионов человек) о каких-либо крупных поставках не сообщается. Но даже эти дозы, вероятно, будут поступать в страну мелкими партиями.

Прогнозировать ход эпидемии в Украине сложно, ведь официальная коронавирусная статистика ведет себя аномально

О том, с какими проблемами может столкнутся вакцинация от «короны» в Украине, можно почитать в материале УНИАН: дефицит, проблемы с логистикой, появление на рынке фальсификата и загадочной «российской вакцины», а также обычное нежелание людей из группы риска вакцинироваться.

Прогнозировать ход эпидемии в Украине сложно, ведь официальная коронавирусная статистика ведет себя аномально и демонстрирует чудо победы над ковидом вопреки всему, а позиция власти меняется слишком часто. В ближайшей перспективе Украине очевидно предстоит пережить долгую и темную коронавирусную зиму.

На фоне коронакризиса относительно мало внимания получили прочие проблемы 2020, последствия которых могут еще долго влиять на нашу жизнь. США не могут оправиться от пандемии, политического раскола и социального кризиса. Новому президенту Байдену предстоит кропотливая и небезопасная работа по «сшиванию» нации. Вероятно, по крайней мере в первой половине 2021-го Вашингтон сосредоточится на внутренних проблемах страны, уделяя минимум внимания вопросам геополитики. Россия и Китай вполне могут расценить это как повод продвинуть свои геополитические проекты, а значит Киеву нужно внимательно смотреть на Донбасс и быть готовым к любому развитию событий.

Основательный удар получила мировая электронная промышленность. За год она пострадала от торговой войны между США и Китаем, недофинансирования производства и форс-мажорных обстоятельств (как ноябрський пожар на заводе корпорации AKM в Японии). Теперь вся индустрия электроники столкнулась с нехваткой компонентов, что грозит существенным подорожанием гаджетов в новом году.

Индустрии туризма и развлечений выходят из 2020 сильно помятыми, но живыми, хотя теперь их ждут большие перемены. В частности, решение киногиганта Warner Bros. выпустить свои новые фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминге может предвещает конец эпохи крупных киносетей. Если старые массовые кинотеатры не придумают способа изменить свой формат, вместе с ними в городах по всему миру могут погибнуть и многие крупные торговые центры. Туризм, по данным аналитиков, был отброшен в своем развитии до уровня тридцатилетней давности. Обычным делом для полетов за границу в 2021 могут стать какие-либо «сертификаты здоровья» и свидетельства о вакцинации.

В 2020 отошла на третий план проблема климатических изменений, а ведь проблемы с экологией никуда не делись. Напротив - усугубились с масштабными торфяными пожарами в Заполярье и таянием ледников. Еще весной СНБО предупреждал об угрозе нехватки питьевой воды в Украине в связи с засухой минувших пяти лет. Эту проблему предстоит решать в грядушие годы.

В 2020 отошла на третий план проблема климатических изменений, а ведь проблемы с экологией никуда не делись

Но поводы для оптимизма есть. Если вдуматься, человечеству сильно повезло, ведь коронавирус, при всей своей опасности – вовсе не самый опасный из известных нам патогенов. Пример пандемии «испанки» 100-летней давности показателен – эпидемии могут быть в разы более смертоносными.

В 2020 мир получил критически важную встряску и осознал реальность угрозы эпидемий, которая тысячи лет дамокловым мечем нависает над человечеством. Больше того, впервые за всю историю у людей в руках есть инструменты для победы над болезнью.

Мировая экономика войдет в 2021 с готовностью к шокам и эпидемическим реалиям, а весной-летом благодаря вакцине и завершению сезона ОРВИ мир наконец получит небольшую передышку в борьбе с «короной».

Известный экономист Нассим Николас Талеб не так давно отмечал, что пандемия сломала многие хрупкие системы, и это «на самом деле большая услуга». Ведь слом системы – это новое начало и новые перспективы. Коронавирус уже изменил образование и коммерцию, а также дал импульс к перестройке жизни в мегаполисах.

Хочется верить, что именно новые перспективы, а не новые угрозы, станут главным символом 2021 года, а потери и лишения минувших 12 месяцев сделают нас мудрее и сильнее.

Дмитрий Захаров, редактор unian.ua

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