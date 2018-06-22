Александр Мельник на месте убийства (фото)

Недавний скандал с задержанием депутата крымского парламента от блока "За Януковича!" Александра Мельника и его неожиданно быстрым освобождением казался завершенным. Если бы не заявление МВД о планах собирать дополнительные доказательства и информация о том, что Мельник выехал в Россию, что де-факто и служит косвенным доказательством вины подозреваемого.

Мельник стал известен на всю Украину не только благодаря удачному «пиару» со стороны министра МВД Луценко, но и благодаря тому, что после истории с его последним арестом стала появляться во многих ярких деталях его биография. В частности, о крымском депутате с богатым криминальным опытом, рассказали авторы еще не презентованной книги «Крымский гамбит», изданной председателем фонда «Антикоррупция» Борисом Пенчуком – бывшим донецким бизнесменом, известным по делу против Бориса Колесникова.

Как известно, Мельнику инкриминируют организацию убийства крымских бизнесменов, руководство бандитской группировкой «Сейлем» и еще с полдесятка преступлений, о которых МВД не очень распространялось.

Речь идет о бурных 90-х, когда криминал, в частности крымский, имел широкое поле для деятельности. В середине прошлого десятилетия “Сейлем” (от названия фирмы, которой руководил один из авторитетов), имея в своих рядах более тысячи боевиков и уничтожив несколько конкурирующих группировок, первым на полуострове начал легализоваться. Его члены активно сменяли спортивные костюмы на модные пиджаки – шли в депутаты и советники депутатов, становились учредителями благотворительных фондов и различных союзов. Правда, мафиозная война на этом на закончилась. Теперь расстреливали новоиспеченных политиков, причем членов “конкурирующей” Христианско-либеральной партии Крыма расстреливали до тех пор, пока ее руководство не объявило о самороспуске.

“Сейлем” почувствовал месть. В конце октября 1996 года в машине были расстреляны “сейлемовские” депутаты Сергей Мишак и Александр Вишняков. Последний остался жив после взрыва в его офисе 1995 года, но не избежал пуль, выпущенных из двух АК.

В тот же день на месте расстрела, как видно на кадрах оперативной съемки, предоставленных фондом “Антикоррупция”, появился и Александр Мельник. Источники из Крыма уверенно утверждают: это двойное убийство было совершено “конкурентами”, и Мельнику расстрелянные люди не были безразличны. Поэтому он, несмотря на достаточный опыт общения с милицией (хотя в основном по мелочам), приехал с “Иван-да-Марьей” на место убийства, когда там уже работали милицейские эксперты. По фото также ясно, что даже после снятия судимостей Мельника с него не сводили глаз. На видео видно, как мрачный Мельник раздавал указания и отправлял своих людей с поручениями.

Вот краткая криминальная биография Александра Мельника (из книги Елены Кочкиной «Крымский Гамбит»):

Мельник Александр Иосифович

Дата рождения: 12.04.1971

20.09.1999 г. – арестован ГУ МВД Украины в АРК Крым (по ст.144 чч. 2, 3 Уголовного кодекса Украины (вымогательство)

30.11.2000 г. – освобожден под подписку о невыезде постановлением Симферопольского районного суда

03.04.2002 г. – определением судебной палаты по уголовным дел Апелляционного суда АРК считать осужденным по ст.286 ч.1 УК (редакция 2001 г.) (нарушение правил дорожного движения) на 2 года лишения свободы

1998–1999 гг. – Александр Мельник в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений”, конкретизировать которые милиция тогда не стала.

Судимость снята. Информации о судимостях нет.

Вполне возможно, что эта биография пополнится более яркими фактами. Если, конечно, не сработает старая шутка, мол, украинской милиции привычнее разыскивать преступников после того, как они убегают за границу. Поскольку суда над крымским героем еще не было, и называть его преступником рано, Мельник имел прекрасную возможность скрыться в гостеприимной для украинских преступников России. По крайней мере до тех пор, пока не уйдет в отставку Юрий Луценко.

Андрей Кравченя