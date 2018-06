Джеки Чан снимался в порно (фото)

Джеки Чан признался, что тридцать один год назад снялся в порнографическом фильме. Как сообщает The Sun, 52-летний Джеки Чан вспомнил название порнофильма со своим участием - "All In The Family".

По словам актера, ему пришлось сниматься в такой картине из-за отсутствия средств к существованию. Он добавил, что в 70-х годах ХХ века порнофильмы были гораздо консервативнее, чем сейчас.

Фильмы с участием Джеки Чана производства Гонконга пользовались популярностью во многих странах, но в США слава пришла к нему только в 1998 году, после выхода на экраны картины "Час пик". В настоящее время Чан работает над двумя фильмами "Панда кунг-фу" и "Час пик-3", сообщает NEWSru Israel.

Джеки Чан родился в Гонконге в 1954 году, родители назвали его Чан Конг-сан. Он закончил Китайскую академию драмы и собирался стать оперным артистом, но к тому времени популярность оперы в Гонконге упала.

Чан перепробовал множество занятий, какое-то время прожил в Австралии, пока, наконец, не вернулся в Гонконг для того, чтобы сниматься в кино. Это произошло в 1976 году

newsru