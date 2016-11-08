В Москве умер друг Украины, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в РФ

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в РФ со ссылкой на родственников Шрейдлера.

Шрейдлер занимал активную антивоенную позицию и принимал участие в большинстве уличных акций в поддержку украинских политзаключенных и против российского вторжения в Украину.

Шрейдлер 4 ноября участвовал в антикремлевском «Русском марше» в Люблино.

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В своем последнем посте в Facebook Шрейдлер сообщил, что ему пишут различные провокаторы в связи с участием в этом мероприятии. «Никто так и не сказал, что я корыстен и что-то делаю за деньги! Очнитесь, всё просто, да у меня более чем у кого много знакомых в разных кругах. Украина разделила, и я теперь не общаюсь со многими, но это не значит, что эти многие сменили отношение ко мне или я к ним! Разве я скрывал, что я еврей? Разве я скрывал хорошие отношения с русскими и не только русскими националистами?», - написал он.

При этом Шрейдлер подчеркнул, что не обращает внимания на то, что о нем пишут в попытке скомпрометировать. «Украина, братья и сестры. Я молюсь за вас! Я верю в вас и вашу ПЕРЕМОГУ! Слава Украине! Героям слава! Удачи и свободы! Владимир Ш..е..р», - написал тогда он.