Сегодня откроется реконструированный ТЦ "Дарница"

В Киеве 8 ноября на Ленинградской площади откроется торгово-офисный комплекс - реконструированный универмаг «Дарница».

Об этом УНИАН сообщили в компании KDD GROUP, которая будет управлять объектом.

Как указывается в сообщении, в реконструкцию универмага инвестировано более 100 млн. гривен.

Инвестором проекта выступило строительное подразделение «Пузатой Хаты», которое специализируется на небольших региональных торговых проектах и имеет опыт подобной реконструкции на примере “Подольского универмага”.

Комплекс разделен на две зоны: торговая и офисная. Торговая зона занимает 6 тыс. кв. м и представлена тремя сегментами: бутик–галерея, продуктовый супермаркет «Велика Кишеня» и ресторан украинской кухни «Пузата Хата». Офисные площади составляют 2,2 тыс. кв. м и занимают пятый и шестой этажи комплекса. Открытие офисной части проекта запланировано на январь 2009 года.

В ТЦ «Дарница» представлены торговые марки «Интертоп», OGGI, VD one, Accessorize, Naf Naf, Camaieu, Lee Couper, Andre, Minelli, Milavitsa и т.д.