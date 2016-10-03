Взрыв на Яворовском полигоне: Минобороны озвучило детали
Состояние одного из военнослужащих, пострадавших в результате взрыва на Яворовском полигоне, крайне тяжелое, он сейчас находится в кардиореанимации львовского военного госпиталя.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Западного медиа-центра Министерства обороны Украины (Львов) Александр Поронюк.
Он отметил, что военнослужащий, в руках которого предположительно взорвалась граната, пострадал больше всего. Еще у одного военнослужащего – ранения глаз средней тяжести, он уже доставлен в центральный клинический госпиталь в Киеве. Третий пострадавший от взрыва военнослужащий проходит лечение во львовском госпитале, он получил легкие ранения.
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Поронюк также отметил, что в рамках служебного расследования на полигоне находятся представители военной службы правопорядка Западного оперативного командования. Все обстоятельства происшествия расследуются.
Как сообщал УНИАН, гранатометчик 24-й механизированной бригады после стрельб нашел на тактическом поле неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. В результате взрыва были ранены трое военнослужащих.