Дело "бриллиантовых прокуроров": в зал суда не явился ни один свидетель
Голосеевский районный суд города Киева продолжил судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания прокурор Янис Симонов сообщил, что ни один из трех вызванных на сегодня свидетелей по непонятным причинам не явился, хотя заранее были уведомлены о времени, дате и месте судебного заседания.
В частности, в очередной раз, по словам Симонова, не явился один из ключевых согласно версии следствия свидетелей — бывший руководитель частного предприятия «Гідроэкоресурс» Валентин Рак.
Учитывая ход событий, суд поставил вопрос о возможности принудительной доставки свидетелей в зал судебного заседания.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.