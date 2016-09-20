Дело "бриллиантовых прокуроров": в зал суда не явился ни один свидетель

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания прокурор Янис Симонов сообщил, что ни один из трех вызванных на сегодня свидетелей по непонятным причинам не явился, хотя заранее были уведомлены о времени, дате и месте судебного заседания.

В частности, в очередной раз, по словам Симонова, не явился один из ключевых согласно версии следствия свидетелей — бывший руководитель частного предприятия «Гідроэкоресурс» Валентин Рак.

Учитывая ход событий, суд поставил вопрос о возможности принудительной доставки свидетелей в зал судебного заседания.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.