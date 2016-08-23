1 сентября ЕСПЧ вынесет решения по искам украинцев против властей из-за Скниловской трагедии

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Первая жалоба была подана в ЕСПЧ Ниной и Анастасией Михно (бабушка и внучка). В результате трагедии Анастасия потеряла родителей – Татьяну и Сергея Михно.

Вторую жалобу в суд направили четыре украинки – сестры Светлана и Людмила Атаманюк, их мать Анна Атаманюк, которая потом умерла, и племянница Светланы Анна Лоскутова. На Скниловском аэродроме погибли дочь, зять и двое внуков Светланы.

Все шесть истцов, аргументируя статьей 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, утверждают, что украинские власти несут ответственность за падение самолета потому, что были не в состоянии принять необходимое законодательство, принять административные и практические меры по безопасности, которые могли бы защитить жизнь во время воздушного шоу.

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Также, по их убеждению, власти не обеспечили эффективное и независимое расследование аварии.

Они указывают на статью 6 параграф 1 (право на справедливый суд в приемлемых временных рамках) и статью 12 (право на эффективное средство правовой защиты) - все заявители утверждают, что судам, которые рассматривали их жалобы о возмещении ущерба, не хватало независимости и беспристрастности, что эти дела длились слишком долго и что у них не было эффективных средств правовой защиты для ускорения рассмотрения их жалоб.

Заявители второй жалобы также указывают на статью 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и жалуются на организацию процедуры идентификации жертв катастрофы, потому что способ, которым обращались с останками их родственников, вызвал у них эмоциональных стресс.