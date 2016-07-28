В Украине собирают деньги на съемки фильма о психологических и социальных проблемах бойцов АТО после возвращения домой (видео)

Как сообщили УНИАН в киностудии, снимать фильм будет украинский режиссер Игорь Парфенов.

В картине планируют осветить как социальный аспект процесса возвращения ветеранов к мирной жизни, так и психологический, в частности проблему ПТСР - посттравматического стрессового расстройства.

"ПТСР это призрак войны, который преследует общество в мирной жизни. ПТСР переживают 80% всех, кто видел войну. Он существует как фоновое психологическое состояние и влияет на человека в любых даже самых простых ситуациях: отношениях в семье, способности к ощущению эмоций, и тому подобное. Это тяжелое состояние постоянного невроза, который возникает через 3-6 месяцев после получения травмы и, если не работать над проблемой, остается с человеком на всю жизнь", - отмечают в киностудии и добавляют, что сегодня в Украине ни сами военные, ни общество не готовы к решению этой проблемы.

По плану фильм должен выйти на экраны уже в марте 2017-го года. Поскольку это независимое кино, команде важно найти финансирование на проект именно через краудфаундинг, (ссылка на страницу проекта)таким образом еще до выхода фильма привлекая внимание к проблеме ПТСР.

Читайте такжеФильм о Майдане "Зима в огне" получил престижную награду в США

"События этой военной драмы происходят в современной Украине. История 5-ти участников войны на Донбассе – это реалистичная и шокирующая история о героях-мучениках. Гробовые деньги, что были получены героями за смерть одного из братьев, проходят по фильму как 30 сребреников. А протез, брошенный на стол судьи, добровольцем не признаным государством, говорит о том, что война все еще не окончена... Война с бюрократами и коррупционерами поглотила народ", - говорится в синопсисе фильма «Смерть человека».

"Мы будем благодарны за поддержку, ведь приобщаясь, информационно и финансово поддерживая проект, вы не словом, а делом утверждаете важность этой проблемы и делаете шаг к ее решению", - подчеркнули в студии.