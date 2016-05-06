В Украине меняются визуальные обозначения категорий просмотра киновидеопродукции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующее решение № 306 от 10 марта 2016 года опубликовано в издании «Официальный вестник Украины» № 33 от 6 мая.

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Отмечается, что изменения в решение вносились в связи с принятием Кабинетом Министров Украины постановления от 2 декабря 2015 года № 1143 «О внесении изменений в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов», которым были откорректированы индексы фильмов, определяющих зрительскую аудиторию.

«Национальный совет пересмотрел собственный регуляторный акт – Систему визуальных обозначений с индексом киновидеопродукции в зависимости от аудитории, на которую она рассчитана, провел общественное обсуждение новой редакции, после этого утвердил и передал на государственную регистрацию в Министерство юстиции. Минюст зарегистрировал решение 12 апреля 2016 года под № 541/28671», - говорится в сообщении.

Отныне Система насчитывает три категории просмотра киновидеопродукции: без обозначения категория I – без ограничений (общедоступная); категория II – просмотр несовершеннолетними зрителями рекомендуется вместе с родителями (лицами, их заменяющими) или с согласия родителей (лиц, их заменяющих); категория III – просмотр рекомендуется только совершеннолетними зрителями.

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В этом регуляторном акте указано, что фильмы с надписью «12+» и «16+» могут демонстрироваться в любое эфирное время с обязательным наличием обозначений в течение всего показа. Фильмы третьей категории с обозначением «18» разрешено транслировать с 22 часов до 6 утра.

Также телерадиоорганизациям запрещается распространять и анонсировать программы и передачи, которые могут навредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних и юношества, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.

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Кроме того, передачи, сочетающие аудио- и визуальную информацию и содержат информацию, которая может причинить вред физическому, психическому или нравственному развитию ребенка, должны быть обозначены специальными графическими предупреждениями (символами), которые показывают в течение всей передачи, добавили в Нацсовете по вопросам ТВ и радиовещания.