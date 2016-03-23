ГПУ хочет привлечь к ответственности судей и прокуроров РФ, которые незаконно осудили Савченко

Генеральная прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности трех российских судей и трех прокуроров, которые незаконно осудили украинскую летчицу Надежда Савченко, и уже подготовила соответствующие сообщения о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

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"Вчера в ЕРДР были внесены два уголовных производства. Первое - по статье 375 ч. 2 Уголовного кодекса Украины в отношении судей Донецкого городского суда России, оно связано с вынесением заведомо неправосудного решения по Надежде Савченко. Это производство касается судей Леонида Степаненко, Али Хайбулаева, Евгения Черныша. Второе уголовное производство касается прокуроров Генпрокуратуры РФ Павла Филипчука, Дмитрия Юношева, Владислава Кузнецова. Здесь у нас ч. 2 ст. 372 УК - незаконное привлечение лица к уголовной ответственности", - сказал Куценко.

Также он добавил, что в отношении этих лиц уже составлены сообщения о подозрении, а в дальнейшем через международное поручение эти сообщения будут направлены в РФ. В поручении речь идет о вручении подозрений этим лицам и о возможности проведения допросов их по тем вопросам, которые зададут украинские прокуроры.

По словам Куценко, у России тогда будет выбор - выполнить поручение или отказаться от их выполнения.

"Мы прогнозируем отказ, и будем обращаться в Интерпол об объявлении этих лиц в международный розыск, что позволит нам начать процедуру заочного осуждения", - подчеркнул Куценко.

Кроме того, он добавил, что после заочного осуждения эти лица уже будут разыскиваться для отбывания наказания.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд приговорил Савченко к штрафу в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Вчера СБУ завершила заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению главаря террористической организации "Луганская народная республика" Игоря Плотницкого в совершении ряда преступлений, среди которых - похищение в составе группы и незаконное лишение свободы Савченко, ее незаконная переправка через государственную границу.