За год количество сторонников евроинтеграции среди украинцев уменьшилось - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует представленные на круглом столе результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля 2016 года.

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Согласно исследованию, возросло число тех, кто выступает против интеграции как в Европейский Союз, так и в Таможенный союз (с 14,2% до 23,3%). За тесное сотрудничество с Таможенным союзом выступили 12,7%. По мнению экспертов института Горшенина, такая тенденция может свидетельствовать не столько о разочаровании в идее интеграции в ЕС, сколько о том, что украинцы все меньше верят в евроинтеграционную перспективу страны.

Всего было опрошено 2000 респондентов во всех регионах Украины без учета населения временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Погрешность - 2,2%.

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«Вообще спад интеграционных устремлений украинцев, и наоборот увеличение позиций о том, что никуда нам интегрироваться не нужно, это достаточно не безопасная общественная апатия относительно интеграционных процессов. Так как мы живем в глубоко интегрированном мире, то выжить самостоятельно очень сложно», - сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.