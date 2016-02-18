20 февраля 2014 года "титушкам" со складов МВД раздали более 400 автоматов и около 90 тысяч патронов - ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что 20 февраля 2014 года “титушкам” властью со складов МВД было роздано 408 автоматов и около 90 тысяч патронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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“Начиная с 18 февраля, уже было открыто привлечение «титушек» для совершения преступлений... Часть «титушек» была в рядах вместе с работниками правоохранительных органов, будучи вооруженными сотрудниками правоохранительных органов, совершали преступления в отношении протестующих, от огромного количества избиений до убийств”, - сказал Горбатюк.

В этой связи представитель ГПУ заявил, что “на то время они были вооружены в большинстве огнестрельным оружием своим, а (не) спецсредствами Министерства внутренних дел“.

“Уже 20 февраля, после расстрелов на Майдане, власть решила вообще вооружить огнестрельным оружием «титушек», раздав 408 автоматов со складов МВД и около 90 тыс. патронов. Можно только представить, что было в головах тех людей, которые давали такие решения, до какого сценария они допускали, совершение каких преступлений в отношении протестующих”, - подчеркнул Горбатюк.

Он отметил, что из 408 автоматов пока следователями найдено 10. Место нахождения остальных автоматов не установлено.

При этом Горбатюк добавил, что в целом тогда сотрудникам правоохранительных органов было роздано до 10 тысяч единиц оружия.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

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Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.