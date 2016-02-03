Видеорегистратор заснял момент кровавого ДТП со "скорой" в Харькове (фоторепортаж)
10:52, 03 февраля 2016Общество
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В интернете появилась видеозапись с авторегистратора водителя, ставшего свидетелем ДТП с участием "скорой" в Харькове.
На видео видно, что машина очевидца происшествия ехала за каретой скорой помощи, когда та выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус.
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Напомним, 2 февраля в Харькове столкнулись "скорая" и пассажирский автобус. На месте происшествия погибли водитель и медсестра, в больнице в результате полученных травм скончались 4-летний ребенок и фельдшер.
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