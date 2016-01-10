В Одессе затонула любимая яхта Брежнева

Как сообщили УНИАН в Одесском морском торговом порту, речь идет о катере «Буревестник», который затонул в Практической гавани.

«Действительно, он когда-то являлся личной яхтой генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева», - сказали в порту, уточнив, что судно пошло ко дну после многих лет стоянки.

По словам капитана-директора (на общественных началах) благотворительного фонда «Золотой истории и возрождения флота Черного моря «Буревестник» Валерия Ильенкова, теплоход был построен в 1961 году на судоверфи в Ленинграде для Военно-морских сил как катер связи.

«Впоследствии катер переделали под перевозку VIP-персон. Он стал очень неплохой яхтой. На этом судне любил кататься – и часто это делал – генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев», - отметил Ильенков.

Читайте такжеВ Днепродзержинске решили убрать памятник советскому лидеру и "земляку" БрежневуПо словам военного историка Виктора Томина, «Буревестник» обладал отличными техническими характеристиками. Два дизеля типа «Звезда» по 4 тыс. лошадиных сил каждый позволяли ему развивать скорость в 37 узлов (почти 70 километров в час). Корпус катера изготовлен из трехслойной древесины. На нем была установлена одна из самых надежных радиостанций - «Рейд-1».

По некоторым данным, в 1995 году катер купил некий одесский бизнесмен, но вернуть его в рабочее состояние не смог и был вынужден перепродать. С тех пор «корабль-памятник» попросту гнил на приколе в Практической гавани. Предполагается, что это и стало основной причиной его затопления.