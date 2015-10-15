В Украине планируют перенести СИЗО за пределы городов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочего визита в Черкасскую область сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам министра, реформирование следственных изоляторов предусматривает переносзданий СИЗО, которые находятся в центре города.

Читайте такжеОколо 5 тысяч участников "Марша героев" прибыли к Лукьяновскому СИЗО

В частности, реформу СИЗО проведут в Черновцах, Львове, Хмельницком, Одессе, Киеве и в Черкассах, где есть здания изоляторов в центральной части города.

По словам Петренко, эта реформа будет финансироваться исключительно за средства инвесторов. Сначала здание, в котором находится СИЗО, будет выставлено на конкурс, и обязательным условием для инвестора станет то, что он должен построить помещение нового СИЗО, но уже за городом. Победит тот, кто предложит лучшие условия.

Также Минюст планирует провести значительную модернизацию зданий СИЗО и сократить количество работников. Эту реформу проведут в течение года.