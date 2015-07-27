СБУ задержала провокаторов, которые призывали к созданию "кировоградской народной республики"
Сотрудники СБУ в Кировограде пресекли противоправную деятельность группы провокаторов, которые планировали создать так называемую "кировоградскую народную республику".
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
Сообщается, что во время обысков у злоумышленников изъяли подготовленные к массовому распространению материалы с призывами к свержению существующего конституционного строя и захвату государственного власти.
"С целью дестабилизации социально-политической ситуации на Кировоградщине группа лиц планировала организовать протестные акции и силовые столкновения с местными органами правопорядка. Для этого они создали группы в одной из российских социальных сетей", - говорится в сообщении СБУ.
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В данный момент идет следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) Криминального кодекса Украины.
У Кіровограді #СБУ заблокувала створення фейкової народної республіки Служба безпеки України припинила діяльність груп...Posted by Служба безпеки України on 27 липня 2015 р.