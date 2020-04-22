В Великобритании от коронавируса умер украинец
В Великобритании от коронавируса умер гражданин Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"17 апреля Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", - сказал Погорельцев.
Украинец умер 14 апреля в одной из больниц Лондона. Родственники умершего принимают решение о кремации тела.
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Посольство Украины в Великобритании в сотрудничестве с ритуальным агентством предоставляет содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля в МИД Украины заявили, что за рубежом от коронавируса умерли семеро украинцев, однако подробности смерти седьмого украинца не предоставлялись.
По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании, инфицирование коронавирусом в этой стране подтверждено у 129 тыс. 44 человек. По состоянию на вечер 20 апреля умерли 17 тыс. 337 человек.
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