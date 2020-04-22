В Великобритании от коронавируса умер украинец

Гражданин Украины умер в одной из больниц Лондона.

В Великобритании от коронавируса умер гражданин Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"17 апреля Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", - сказал Погорельцев.

Украинец умер 14 апреля в одной из больниц Лондона. Родственники умершего принимают решение о кремации тела.

Читайте такжеЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек

Посольство Украины в Великобритании в сотрудничестве с ритуальным агентством предоставляет содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в МИД Украины заявили, что за рубежом от коронавируса умерли семеро украинцев, однако подробности смерти седьмого украинца не предоставлялись.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании, инфицирование коронавирусом в этой стране подтверждено у 129 тыс. 44 человек. По состоянию на вечер 20 апреля умерли 17 тыс. 337 человек.

Читайте также: