Карантин "вполне возможно" не смягчат из-за служб "УПЦ МП" в Почаеве и Святогорске – министр

В то же время министр отметил, что пока трудно оценивать, каким будет конечное решение Кабмина относительно карантина.

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах "УПЦ Московского патриархата" могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения.

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Об этом в «Громадському» заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах "УПЦ МП" карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: «Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но одновременно это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были».

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также упомянул о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100 – ред.).

«К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта», — подчеркнул министр.

Одновременно Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет конечное решение Кабмина относительно карантина.

«Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте», — резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля полицейские зафиксировали нарушение карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Почаевской Свято-Успенской лавре и Святогорской Свято-Успенской лавре - божественную литургию отправляли с участием значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.