На Сумщине полиция начала расследование из-за закупки медучреждением масок по завышенным ценам

По оценке активистов, цена от рыночной была завышена на 37%.

На Сумщине по обращению облгосадминистрации полиция начала расследование из-за закупки медицинским учреждением защитных масок по завышенным ценам.

Как сообщается сегодня, 21 апреля, на официальном сайте Сумской ОГА, с заявлением о необходимости проведения проверки фактов, изложенных в публикации одного из местных интернет-изданий, ОГА обратилась к Главному управлению Нацполиции в Сумской области.

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«По информации сайта «Общественный мониторинг», во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам. В материале говорится, в частности о том, что приобретение масок обошлось бюджету больницы в 117,5 тыс. грн (одна единица оценена в 23,5 грн). В настоящее время средняя стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10-15 грн (в зависимости от региона Украины)», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Шосткинским отделом полиции ГУНП в Сумской области по письму облгосадминистрации осуществляется проверка фактов, изложенных в материале», -подчеркнули в ОГА.

Сайт «Общественный мониторинг» сообщил, что коммунальным некоммерческим предприятием «Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи» 6 апреля был заключен и обнародован договор на приобретение одноразовых защитных масок в количестве 5 тысяч штук у ЧП Гапон, регистрация которого состоялась меньше года назад в г. Жолква Львовской области.

Оценивая указанный договор, «Общественный мониторинг» отмечает, что «цена от рыночной была завышена на 37%».