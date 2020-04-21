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Во Львове из-за коронавируса перенесли День города

20:20, 21 апреля 2020
Общество
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Во Львове из-за коронавируса отложили празднование Дня города / Фото: УНИАН

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Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Андрей Садовый.

"День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и награждение почетными наградами города Львова: “Львовянин года”, “Почетный львовянин и “Благородная семья”", - сообщил Садовый.

По его словам, дату празднования сообщат уже после карантина.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

Садовый сообщил о переносе Дня города во Львове / Фото: скриншот

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