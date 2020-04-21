В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких - МИД

Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Израиле, уже направлены в больницы.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

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"Современные аппараты искусственной вентиляции легких прибыли в Украину из Израиля. 6 аппаратов ИВЛ для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер", - говорится в сообщении.

На настоящее время при содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направлены в больницы.

"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в город Почаев Тернопольской области, где зафиксировано распространение коронавируса, ограничен въезд, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.