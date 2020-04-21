Суд открыл производство против правительства из-за решения закрыть границы

Истец просит суд отменить распоряжение правительства, касающегося временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Кабмину из-за решения о закрытии границ.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Отмечается, что ОАСК открыл производство по делу относительно обжалования п.1. распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 года №287-р «О временном ограничении пересечения границы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

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"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщении", - сказано в сообщении.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.