В Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать рынки

Руководители указанных городов не приняли решение о закрытии рынков, несмотря на постановление Минздрава.

В Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать продовольственные рынки.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эту проблему во время совещания обсудил руководитель президентского Офиса Андрей Ермак с председателями облгосадминистраций.

Читайте такжеВ Харькове ночью горел скандально известный рынок "Барабашово" - СМИ

«Коснулись на совещании вопроса выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Этот вопрос обсуждался на нескольких прошлых селекторных совещаниях под председательством Ермака», - говорится в сообщении.

Председатели ОГА этих областей отчитались, что по состоянию на сегодняшнее утро все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь главы указанных городов не приняли решение об их закрытии.

«Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел», - заявил Ермак.

Напомним, 31 марта, во время карантина, Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Впрочем, 16 апреля было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в которой органам местной власти рекомендовано запретить функционирование продуктовых рынков в Украине на период карантина.

"Рекомендовать органам исполнительной власти, органам самоуправления с целью противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - отмечается в документе.

Читайте также: