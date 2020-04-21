Нарушителей карантина в Святогорской лавре отправят на обсервацию – председатель Донецкой ОГА

В лавре во время Пасхальных богослужений находились внутри перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане.

Лица, которые в нарушение карантинных ограничений находились в Святогорской Свято-Успенской лавре во время богослужения в Пасхальную ночь, пройдут обсервацию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время совещания руководителя президентского офиса Андрея Ермака с руководителями областных госадминистраций.

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Отмечается, что Кириленко доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где накануне, во время Пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности скопления людей без средств индивидуальной защиты. «Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала», - сообщил он.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего Объединенных сил, въезды и выезды из области закрыты.

Также он отметил, что правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ Московского патриархата зафиксировано собрание людей в количестве около 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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